Șeful uneia dintre cele mai mari firme de băuturi din lume a cerut directorilor concedieri și reduceri de costuri, scrie Financial Times

Măsurile vin ca răspuns la vânzările slabe din America de Nord, cea mai mare piață a companiei, iar amploarea tăierilor va fi dezvăluită săptămâna viitoare, potrivit Reuters, care citează Financial Times.

Noul director general al companiei Diageo, producătorul mărcii Johnnie Walker, Dave Lewis, a solicitat directorilor executivi să reducă numărul de angajați și alte costuri. Reducerile sunt solicitate în contextul în care începe restructurarea grupului de băuturi spirtoase aflat în dificultate.

Supranumit „Drasticul Dave” pentru reducerile agresive de costuri realizate în trecut la Tesco și Unilever, Lewis a stabilit obiective de reducere a costurilor pentru membrii comitetului executiv al Diageo. Raportul citat de Financial Times menționează că managerul a evitat să specifice de la început numărul exact de posturi care urmează să fie eliminate.

Sediului central al companiei multinaționale britanice de băuturi Diageo, situat în vestul Londrei. Credit line: CARL COURT / AFP / Profimedia

Dave își exprimase încă din luna februarie intenția de a-și redefini modelul operațional. Într-un răspuns către Reuters, compania a precizat că scopul principal este îmbunătățirea competitivității și generarea de profituri sustenabile.

Compania a mai spus că va informa oficial investitorii cu privire la progresele înregistrate pe 6 august, în cadrul unei conferințe dedicate strategiei și marilor investitori.

Luna trecută, Lewis a declarat că firma a început să abordeze problema vânzărilor slabe din America de Nord, cea mai mare piață a sa, pe care a numit-o „cea mai mare provocare”.

Printre măsurile stabilite se numără reduceri de preț la unele mărci de tequila, precum Casamigos. El a mai spus că Diageo a întreprins demersuri „fundamentale” pentru a îmbunătăți competitivitatea la nivel mondial.

Diageo este unul dintre cei mai mari producători de băuturi alcoolice din lume, având în portofoliu mărci globale celebre precum Johnnie Walker, Smirnoff, Baileys și Guiness.