Semnal de răcire: românii reduc cumpărăturile aproape la toate categoriile

Vânzările din comerţ au scăzut în prima jumătate a anului cu 5,6%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-7,3%), vânzările de alimente, băuturi şi tutun (-4,2%) și cele de carburanţi (-4,0%), a transmis joi Institutul Național de Statistică.

Față de luna precedentă, vânzările cu amănuntul au scăzut cu 1,2%, iar față de iunie 2025 scăderea s-a extins la 7,3%. „ Implicațiile pentru creșterea PIB-ului sunt că, probabil, consumul privat va rămâne scăzut în al doilea trimestru al anului 2025”, arată o notă transmisă investitorilor de BCR.

Inflația de două cifre își pune amprenta asupra puterii de cumpărare a consumatorilor, în timp ce salariile nominale cresc cu o singură cifră, demonstrând deteriorarea condițiilor de pe piața muncii. „Ne așteptăm la o contracție a vânzărilor cu amănuntul în 2026, deoarece consumul privat va rămâne scăzut, iar creșterea salariilor reale va rămâne negativă pe tot parcursul anului”, mai arată nota citată.

Vânzările de alimente au scăzut cu 2,3% în ritm lunar și au fost cu 7,3% mai mici față de anul precedent în iunie. Cifra de afaceri a articolelor nealimentare a scăzut cu 0,4% l/l și a scăzut cu 6,4% față de anul precedent. Vânzările de combustibili au scăzut cu 0,9% l/l și cu 5,8% față de anul precedent.

Rata șomajului a ajuns la 6,3% în iunie 2026, în scădere cu -0,1 puncte procentuale față de luna precedentă. Salariile reale au rămas în teritoriul negativ pentru a unsprezecea lună consecutiv, iar firmele din comerț vorbesc de creșterea intențiilor de angajare.