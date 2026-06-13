Semnarea acordului de pace dintre SUA și Iran este așteptată în următoarele 24 de ore, anunță premierul pakistanez

Premierul pakistanez Shehbaz Sharif a declarat sâmbătă că Statele Unite și Iranul au convenit asupra unui cadru pentru un acord de pace care să pună capăt conflictului din Orientul Mijlociu, aflat în desfășurare de mai multe luni, și că textul final al înțelegerii a fost deja stabilit, notează Reuters.

Potrivit lui Sharif, Pakistanul, în calitate de mediator, pregătește în prezent semnarea electronică a acordului, așteptată în următoarele 24 de ore, după care, săptămâna viitoare, vor avea loc discuții la nivel tehnic.

Vineri, Statele Unite și Iranul au semnalat că un acord pentru a pune capăt războiului lor este aproape, un oficial de rang înalt al administrației americane declarând că ambele părți au convenit asupra unui text și că Washingtonul se așteaptă să semneze un acord inițial în următoarele zile.

Însă la scurt timp, Statele Unite au declarat că au doborât mai multe drone iraniene care vizau nave comerciale în strâmtoarea Ormuz, în ciuda optimismului afișat cu câteva ore mai devreme de ambele părți cu privire la un acord de pace, scrie AFP.

Elveția s-a oferit deja să găzduiască o eventuală semnare, în timp ce un summit al G7 la care va participa Donald Trump urmează să înceapă luni în orașul francez Evian, lângă Geneva. Dar Teheranul a afirmat că, odată finalizat, protocolul de acord va fi semnat „la distanță”.