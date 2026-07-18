Senzații tari în telecabina de la Bâlea, din cauza unei defecțiuni. Turiștii au fost coborâți pe cabluri de Salvamont

O defecțiune tehnică a telecabinei de la Bâlea a dus la blocarea în cele două cabine, de pe ambele sensuri de mers, a 18 turiști. Salvamont Sibiu a început să-i coboare din cabine pe cabluri speciale, informează Agerpres

„Echipa de prim răspuns a Serviciului Public Judeţean Salvamont Sibiu intervine în zona Bâlea pentru asistarea unui grup de turişti rămaşi în zona montană în urma unei avarii produse la telecabină. Situaţia nu este una gravă, iar persoanele sunt în siguranţă, fiind asistate atât de personalul telecabinei, cât şi de salvatorii montani. Acestea vor fi însoţite pe durata deplasării către Bâlea Cascadă”, a anunțat inițial Dan Popescu, șeful Salvamont Sibiu.

Ulterior, salvamontiștii sibieni au început să-i coboare la sol pe turiștii blocați în cele două cabine cu ajutorul unor cabluri speciale.

Telecabina de la Bâlea face posibil transportul pe cablu între Bâlea Cascadă şi Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine în Munţii Făgăraş. Această distanţă poate fi parcursă şi pe şosea, pe Transfăgărăşan.