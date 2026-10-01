Septembrie a mâncat 4,8 miliarde de euro din rezerva BNR. O treime din ieșiri vine din plata datoriei

Rezervele valutare ale Băncii Naționale a României au scăzut în septembrie cu 4,8 miliarde de euro, la 60,06 miliarde, arată datele publicate joi de Banca Națională. Este un recul de 7,4% într-o singură lună.

Câștigul din august, susținut, între altele, de prefinanțarea de aproximativ 2,5 miliarde de euro din împrumutul SAFE acordat României de Comisia Europeană, a fost șters cu totul.

În primele șapte luni ale anului, rezerva valutară se redusese cu 1,57 miliarde de euro, de la 64,8 la 63,23 miliarde, iar cea mai mare scădere lunară fusese în aprilie, de 2,2 miliarde. Septembrie a costat mai mult decât dublul celei mai proaste luni de până acum și aproape de trei ori cât s-a pierdut în tot intervalul ianuarie–iulie, arată datele BNR.

Mecanica lunii explică doar o parte a fenomenului. Ieșirile au totalizat 8,1 miliarde de euro, iar intrările 3,3 miliarde. Serviciul datoriei publice în valută (rate și dobânzi) a consumat circa 2,68 miliarde euro, adică aproximativ o treime din ieșiri. Restul este grupat în comunicat sub mențiuni generice: modificarea rezervelor minime în valută ale băncilor, plăți din contul Comisiei Europene „și altele”. BNR nu detaliază aceste componente, așa că partea cea mai mare a scăderii rămâne, deocamdată, neexplicată public.

Contextul valutar face această lipsă de transparență mai greu de ignorat. Pe 23 septembrie, euro a atins 5,2788 lei la cursul BNR, maximul perioadei analizate, un nivel record pentru leu. Datele publicate nu permit să afirmăm că banca centrală a vândut valută pentru a tempera deprecierea.

Stocul de aur a rămas la 103,6 tone, dar valoarea lui a scăzut de la 12,76 la 12,28 miliarde de euro, adică cu 3,8%, exclusiv din cauza prețului internațional exprimat în euro. Rezervele internaționale totale (valută plus aur) au coborât astfel la 72,34 miliarde de euro, cu 5,3 miliarde mai puțin decât în august.

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Din fericire, în octombrie, plățile scadente pentru datoria în valută însumează doar circa 350 de milioane de euro, de aproape opt ori mai puțin decât în septembrie. Presiunea mecanică a datoriei se reduce deci considerabil.