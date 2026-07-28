Shein pe „roșu”: Pierderi de 99 de milioane de dolari din cauza tarifelor și războiului impuse de Trump

Compania din China a afișat pierderi în primul trimestru, în timp ce se pregătește pentru listarea la Bursa de Valori din Hong Kong, scrie presa internațională.

Ani de zile, Shein a fost povestea de succes supremă în comerțul electronic, construind un imperiu pe baza unor prețuri super-mici, livrări foarte rapide și a unui regim fiscal care i-a permis să expedieze milioane de colete mici în Statele Unite fără taxe vamale .

Însă acel model s-a cam terminat. Compania a raportat o pierdere netă de 99 de milioane de dolari în primul trimestru al anului 2026, comparativ cu un profit net de 395 de milioane de dolari în aceeași perioadă a anului trecut, pe măsură ce vânzările au încetinit după decizia președintelui american Donald Trump de a pune capăt scutirii de taxe pentru importurile cu valoare mică.

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Sfârșitul marelui avantaj

În raportul său financiar, Shein recunoaște că eliminarea așa-numitei scutiri de minimis a afectat direct operațiunile sale din Statele Unite.

Până de curând, produse în valoare de până la 800 de dolari puteau intra în SUA fără a fi supuse taxelor vamale, un regim pe care platforme precum Shein și Temu l-au exploatat masiv pentru a oferi prețuri extrem de mici consumatorilor americani.

Ordinul executiv semnat de Donald Trump a eliminat această scutire, crescând semnificativ costul importurilor.

Compania însăși recunoaște că are în vedere acum creșteri de prețuri pe piața americană pentru a absorbi o parte din costurile suplimentare.

Războiul cu Iranul a sporit și el presiunea

La dificultăți s-a adăugat și criza geopolitică. Shein remarcă în raportările sale că războiul cu Iranul a afectat negativ cererea pe unele piețe, a crescut costurile de operare și a cauzat întârzieri în livrările de produse.

Aceste evoluții vin într-un moment în care comerțul electronic se confruntă deja cu costuri de transport crescute și cu o incertitudine mai mare în lanțurile de aprovizionare globale.

Pregătirile pentru Bursa de Valori din Hong Kong

Rezultatele financiare au fost publicate în pregătirea mult așteptatei oferte publice inițiale a companiei la Bursa de Valori din Hong Kong.

Documentul depus nu include încă informații despre dimensiunea ofertei publice, evaluare sau momentul listării.

Pe 10 iulie, Comisia de Reglementare a Valorilor Mobiliare din China (CSRC) a aprobat planul de listare al Shein la bursa din Hong Kong, în urma încercărilor eșuate ale companiei de a se lista la bursele din New York și Londra.

Baza de clienți a companiei continuă să se extindă.

În ciuda presiunilor asupra profitabilității, baza de clienți a companiei continuă să se extindă.

În cele 12 luni până la sfârșitul lunii martie, Shein a avut 281 de milioane de clienți activi, în creștere cu peste 16% față de anul precedent. Consumatorii au plasat peste un miliard de comenzi, ceea ce indică faptul că cererea pentru produsele sale rămâne puternică în ciuda încetinirii veniturilor.

Noi presiuni și din Europa

Provocările pentru Shein nu se limitează la Statele Unite.

La începutul lunii iulie, Uniunea Europeană a impus o taxă de 3 euro pentru importurile de comerț electronic cu valoare mică, urmărind – așa cum a declarat – să limiteze concurența neloială din partea platformelor chineze.

Această evoluție înseamnă că Shein este acum forțată să se adapteze la un mediu comercial internațional complet diferit, deoarece atât SUA, cât și Europa înăspresc regulile care i-au susținut creșterea explozivă timp de ani de zile.