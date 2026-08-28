Și-a schimbat credința, numele și țara. Și apoi a cucerit lumea

Omul care a înțeles că informația înseamnă timp, bani și putere – și a construit un imperiu

În toiul secolului al XIX-lea, un bărbat transformă porumbeii în „fire” și timpul în bani. Paul Julius Reuter este destinat să devină rabin. Dar vrea să ia pulsul lumii, să construiască rețele mai rapide, să conducă era știrilor.

Paul Julius Reuter, Baron de Reuter (1816-1899). Credit line: Mary Evans Picture Library / Mary Evans Picture Library / Profimedia

S-a născut sub numele de Israel Ber Josaphat în 1816 la Kassel, Germania. Când s-a mutat la Göttingen, unde matematicianul Carl Friedrich Gauss se chinuia cu primele semnale ale telegrafului electric, tânărul Reuter a fost impresionat. Informația, a înțeles el, nu era doar putere. Însemna timp și mai ales bani.

Marea schimbare din viața sa, însă, are loc în 1845, când emigrează la Londra. Este botezat protestant, își schimbă numele și se căsătorește cu fiica unui bancher. Înființează o editură care se identifică rapid cu ideile revoluționare din 1848. Dar înfrângerea democrației îl bântuie. Pleacă la Paris.

Mesagerii lui Paul Julius Reuter – cei care împrăștiau știrile. Credit line: Colin Waters / Alamy / Profimedia

Este ambițios și vede rolul pe care îl poate juca tehnologia

Însă Reuter nu este doar un exilat. Este ambițios, neînduplecat și vede clar rolul pe care îl poate juca tehnologia. În aprilie 1850 , începe să umple golul lăsat de rețeaua telegrafică dintre Bruxelles și Aachen. Nu cu fire, ci cu 45 de porumbei voiajori. Mesajele de la bursă, știrile din Franța și Belgia ajung la destinație cu șase ore mai devreme decât trenul. Reuter nu urmărește viitorul. Îl accelerează.

Un an mai târziu, s-a stabilit la Londra. Legătura telegrafică submarină Dover-Calais i-a deschis orizontul. Reuters a creat agenția de știri care îi poartă numele.

Având sediul în City, lângă liniile telegrafice și în inima lumii financiare, este prima companie care publică prețurile acțiunilor și informații critice. Când, în 1859, difuzează discursul înflăcărat al lui Napoleon al III-lea, la scurt timp după capitularea sa, aproape în timp real, reputația sa prinde contur.

Reuters nu se oprește aici. Agenția înființează o rețea de corespondenți în întreaga lume, conectând bancheri, diplomați și comercianți cu informații directe.

Niciun oraș important nu rămâne în afara rețelei sale. Cetățenii Europei își formează o opinie despre lume prin intermediul rapoartelor sale telegrafice. Opinia publică nu se formează acum în piețe, ci prin semnalele pe care le trimite.

Portret al lui Paul Julius Freiherr von Reuter (1816-1899). Credit line: Fine Art Images / Album / Profimedia

Înțelegerea cu șahul Persiei

În 1872, devine baron și obține o concesie de la șahul Persiei: drepturi exclusive asupra căilor ferate, baraje, râuri și mine – totul, cu excepția aurului și argintului. Este o înțelegere uriașă, semnată de Reuter. Rusia protestează, iar concesia este revocată.

Reuter, însă, nu pleacă cu mâna goală. I se permite înființarea Băncii Imperiale a Persiei, care va funcționa ca bancă centrală până la crearea Băncii Iranului.

Englezii îl respectă. Are o casă impunătoare, o soție extrem de deșteaptă și de frumoasă, plus o ospitalitate aristocratică. Societatea engleză îl îmbrățișează, iar el iubește țara care i-a oferit oportunitatea de a controla soarta informațiilor internaționale.

Cel care controlează telegramele, controlează opinia publică. Reuter nu a fost niciodată acuzat că își folosește puterea în scopuri egoiste. Dar simplul fapt că toată Europa se bazează pe rapoartele unui singur om este înspăimântător. Fie va fi cinstit, fie va fi un tiran.

Astăzi, numele Reuters este sinonim cu promptitudinea, seriozitatea și rapiditatea. Dar în spatele legendarei agenții se află un om care își asumă riscuri, inovează și nu face compromisuri.

Un om care pornește de pe străzile prăfuite ale orașului Kassel și ajunge să pună la punct un mecanism de informare planetară. Un cuceritor tăcut al viitorului, care aude veștile chiar înainte ca acestea să sosească.