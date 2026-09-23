Și de peste 50 de ori mai ieftin – Aur, diamante și bijuterii istorice, la prețuri de pornire de numai 100 de Euro

Bijuterii din aur – cu diamante, rubine, turcoaze – și piese cu o vechime de aproape 150 de ani intră în Licitația „Time to Shine!”, primul eveniment de bijuterie al noului sezon Artmark. Toate piesele au același preț de pornire: numai 100 de Euro, în numeroase cazuri de zeci de ori mai mic față de prețul de listă practicat în magazinele de profil.

Diferența se explică prin mecanismele distincte ale celor două piețe. În magazin, prețul de listă include marja comercială, costurile de expunere, promovare și păstrare în stoc, în timp ce în licitații publicul poate stabili valoarea finală prin ofertele succesive. O asemenea formulă și posibilitatea reală de a cumpăra bijuterii mult sub nivelul practicat în retail devin posibile doar la o casă de licitații consacrată, care asigură selecția, expertizarea, descrierea transparentă și trasabilitatea pieselor.

Selecția transformă licitația într-o oportunitate accesibilă atât pentru iubitorii bijuteriilor cu istorie, cât și pentru cei care caută un cadou spectaculos ori o investiție inspirată. Printre piesele remarcabile se află și un colier din aur ornat cu inimi, precum și un set alcătuit din choker și cercei din argint, împodobiți cu opale și diamante – bijuterii care pot depăși în magazine prețul de 5.700 de Euro fiecare.

De asemenea, catalogul licitației „Time to Shine” prezintă și alte bijuterii deosebite, precum un pandantiv în manieră victoriană, realizat din aur și decorat cu perle în jurul anului 1880 – cu un preț de listă de 3.500 de Euro, o camee-broșă, din aur, reprezentând profilul unei nobile – realizată în jurul anului 1900 și evaluată în retail la 2.400 de Euro, ori o broșă „Woodpecker”, din argint, decorată cu turcoaze, acvamarin, diamante și rubine – al cărei preț de listă ajunge la 1.800 de Euro.

Selecția Licitației „Time to Shine” de la Artmark este completată de piese Art Deco – stilul emblematic al anilor 1920–1930, recunoscut pentru geometria elegantă, simetrie și contraste spectaculoase, de cercei semnați Carl F. Bucherer – nume elvețian cu o tradiție începută în 1888 și asociat orologeriei și bijuteriei de lux, precum și de pietre prețioase nemontate, pregătite să devină bijuterii unicat.

Licitația „Time to Shine!” are loc în data de 25 septembrie, de la ora 12:00, exclusiv online, pe Platforma Artmark Live. Toate bijuteriile pot fi admirate gratuit, înaintea licitației, la Palatul Cesianu-Racoviță, zilnic, între orele 10:00 și 20:00. Pot fi deja depuse și oferte de licitație, pentru fiecare eveniment Artmark. Este necesară doar întocmirea unui cont de colecționar, aici, proces care este, de asemenea, gratuit.

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