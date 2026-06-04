SIGNAL IDUNA și MedLife lansează un parteneriat strategic și introduc o nouă generație de soluții de sănătate pentru companii

SIGNAL IDUNA, lider în asigurările de sănătate și MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România și singura companie cu capital autohton din topul operatorilor de servicii medicale private, lansează un parteneriat strategic care aduce pe piață o nouă generație de soluții de sănătate pentru companii, bazată pe un model integrat de îngrijire, prevenție și management al sănătății angajaților.

Parteneriatul dintre SIGNAL IDUNA și MedLife răspunde transformărilor accelerate din zona beneficiilor de sănătate, unde companiile caută tot mai mult soluții care combină protecția financiară, accesul facil la servicii medicale și instrumente de prevenție adaptate profilului angajaților. În acest context, colaborarea dintre cele două companii marchează o evoluție naturală către modele de sănătate mai integrate și mai relevante pentru mediul corporate.

Noua soluție completează produsele deja existente ale celor două companii și introduce o opțiune integrată, construită pe complementaritatea dintre asigurare, servicii medicale și soluții personalizate, adaptată nevoilor tot mai complexe ale mediului corporate.

În acest context, SIGNAL IDUNA și MedLife dezvoltă SIGNAL Enterprise MedLife, o soluție care oferă acces direct la rețeaua de servicii MedLife, prin procese simplificate și o experiență facilă pentru angajați. Modelul contribuie, totodată, la creșterea predictibilității costurilor pentru companii și la o administrare mai eficientă a bugetelor de beneficii, integrând opțional componente inovatoare de genetică, care susțin prevenția și personalizarea soluțiilor de sănătate pentru angajați.

SIGNAL IDUNA își consolidează astfel poziția de lider în asigurările de sănătate și continuă dezvoltarea unui ecosistem diversificat de soluții de protecție, construit în jurul nevoilor reale ale companiilor și angajaților.

„Acest parteneriat reprezintă o extindere strategică a portofoliului nostru, prin introducerea unei soluții complementare care adresează nevoi distincte din zona beneficiilor de sănătate corporate. Prin această abordare, ne propunem să oferimcompaniilor, impreuna cu partenerul nostru MedLife, un model integrat, care combină prevenția, accesul la servicii medicale și protecția financiară, alături de soluții personalizate, inclusiv componente avansate precum genetica”, a declarat Daniela Casapu, Membră a Directoratului SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE

La rândul său, MedLife contribuie la soluția nou lansată cu expertiza sa în dezvoltarea de soluții integrate de sănătate și cu o infrastructură medicală construită în jurul prevenției, diagnosticului precoce și managementului personalizat al sănătății. Prin investiții constante în genomică, inteligență artificială și tehnologie, compania își consolidează direcția strategică de a aduce mai aproape de companii și angajați soluții inovatoare.

Nouă generație de soluții de sănătate pentru companii dezvoltată completează oferta MedLife pentru mediul corporate printr-un produs care optimizează modul de administrare a beneficiilor de sănătate și facilitează integrarea serviciilor medicale într-un model unitar, adaptat nevoilor actuale ale companiilor. Modelul răspunde cererii tot mai mari pentru beneficii relevante și predictibile, susținând obiectivele organizațiilor în zona de sănătate organizațională.

„Acest parteneriat se aliniază strategiei MedLife de dezvoltare a unor modele integrate de sănătate, construite la intersecția dintre servicii medicale, prevenție și tehnologie. Prin asocierea cu SIGNAL IDUNA, extindem oferta adresată segmentului corporate cu o soluție complementară care răspunde nevoii tot mai mari a companiilor pentru beneficii de sănătate flexibile, personalizate și orientate către managementul sustenabil al sănătății angajaților. Investițiile noastre continue în zona de tehnologie, inteligență artificială și genomică susțin această direcție și contribuie la transformarea modului în care este abordată sănătatea în mediul organizațional.” a declarat Laurențiu Giușcă, Director Divizia Corporate a MedLife Group.

Într-un context în care beneficiile de sănătate devin un criteriu tot mai important pentru atragerea și retenția talentelor, SIGNAL IDUNA și MedLife propun o soluție integrată care combină asigurarea de sănătate cu accesul integrat la servicii medicale, prevenție și soluții personalizate pentru sănătatea angajaților. Inițiativa extinde opțiunile disponibile pe piața beneficiilor corporate din România, răspunzând nevoii companiilor pentru soluții mai flexibile, predictibile și eficiente.

Despre SIGNAL IDUNA

Grupul SIGNAL IDUNA este unul dintre cele mai mari grupuri de servicii financiare din Germania. Fondat în urmă cu peste 110 ani, SIGNAL IDUNA și-a construit o reputație excelentă ca furnizor puternic și de încredere de servicii de asigurări și financiare, oferind o gamă largă de soluții — inclusiv asigurări, servicii bancare și investiții — pentru clienți individuali și corporate. Activitatea SIGNAL IDUNA este orientată către succes pe termen lung și se bazează pe satisfacerea nevoilor clienților, dezvoltarea pieței, inovație și independență financiară.

În prezent, SIGNAL IDUNA operează pe piețele de asigurări din Germania, Polonia, Ungaria și România.

Pe piața locală, SIGNAL IDUNA este prezentă din 2008. Portofoliul actual include o gamă variată de produse și servicii dedicate atât clienților individuali, cât și segmentelor Corporate și IMM. Soluțiile de asigurări generale, de viață și de sănătate răspund nevoilor specifice de protecție ale acestor segmente și sunt furnizate prin cele trei companii care operează în România — SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE (compania de asigurări de viață și sănătate), SIGNAL IDUNA ASIGURĂRI (compania de asigurări generale) și GARANTA ASIGURĂRI (compania de asigurări de viață și generale).

SIGNAL IDUNA oferă, de asemenea, soluții de reasigurare, analiză de risc și servicii de consultanță în subscriere pentru a sprijini managementul optim al asigurărilor. Expertiza sa este susținută de acoperire națională și o experiență digitală simplificată și prietenoasă pentru clienți. Pentru mai multe informații, vizitați www.signal-iduna.ro.

Despre Grupul MedLife

MedLife a pornit acum aproape trei decenii, s-a dezvoltat sănătos și a devenit cel mai mare furnizor de servicii medicale private din România. Antreprenorii români, care au pus bazele acestei companii, au investit și s-au implicat pentru a aduce schimbare în sistemul de sănătate românesc, au crezut în inovație și au îndrăznit să țintească cât mai sus, pentru a oferi pacienților români calitate, profesionalism, grijă și respect pentru nevoile lor.

Compania operează cea mai extinsă reţea de clinici, una din marile reţele de laboratoare medicale, spitale generale şi specializate şi are cea mai mare bază de clienţi corporate pentru Pachete de Prevenţie în Sănătate din țară. Este, de asemenea, din punct de vedere al vânzărilor, unul dintre cei mai mari jucători de servicii medicale private din Europa Centrală și de Est.

Grupul MedLife are un istoric de succes în ceea ce privește atât creșterea organică, cât și creșterea prin achiziții. Echipa sa puternică și experimentată de management a fost capabilă să creeze și să gestioneze aceste oportunități de creștere, dobândind cunoștințe și experiență valoroase, care să îi permită găsirea celei mai bune căi pentru continuarea cu succes a extinderii.

Fiind o companie românească cu tradiție, MedLife a ales să se listeze la Bursa din România, fiind un model al listărilor pe piața locală de capital. A deschis orizonturi, iar prin guvernanța corporativă pe care o are implementată, a inspirat și alte companii locale spre a porni pe acest drum și a ajuta la dezvoltarea capitalului românesc și a economiei. Acțiunile emise de MedLife SA sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București, Categoria Premium, având simbolul de tranzacționare ″M″.

În perioada de pandemie, MedLife a reușit să joace un rol esențial în societate și să capete un statut de lider în monitorizarea pandemiei prin implicarea activă în zona de cercetare.

Compania continuă să investească în proiecte cu impact asupra comunității locale, în tehnologie și infrastructură. Creează locuri de muncă și dezvoltă un ecosistem care contribuie la dezvoltarea și menținerea unei Românii sănătoase.

Articol susținut de MedLife