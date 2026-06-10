Sistem de supraveghere cu peste 600 de camere de luat vederi, în sectorul 4. Investiție de 20 de milioane de lei

Centrul de comandă unde sunt transmise imaginile surprinse de sistemul de supraveghere din sectorul 4. Foto: Primăria Sector 4

Camerele au fost montate pe străzile principale din Sectorul 4, în intersecții, în jurul blocurilor reabilitate, la locurile de joacă, în parcuri și în proximitatea unităților de învățământ, a anunțat primarul Sectorului 4, Daniel Băluță.

Sistemul de supraveghere cu 600 de camere de luat vederi vor transmite imagini în timp real, 24 de ore din 24, la centrul de comandă, iar polițiștii vor fi trimiși la fața locului, când este nevoie.

Implementarea sistemului a costat 20 milioane de lei, banii fiind plătiți de la bugetul local.

„Astăzi punem în funcțiune Centrul de date și monitorizare al Sectorului 4, un proiect construit pentru a crește și mai mult siguranța comunității noastre și pentru a ne ajuta să intervenim mai rapid atunci când este nevoie. De aceea am instalat peste 600 de camere video în zonele cele mai importante ale Sectorului”, a declarat primarul Daniel Băluță, într-o conferință de presă, susținută la noul centru de monitorizare.

Cum va funcționa

Primarul spune că au fost puse camere de supraveghere în special în zonele frecventate de copii, pentru a crește siguranța.

Directorul general al Poliției Capitalei, chestor principal de poliție Bogdan Berechet, prezent la conferință, a explicat la ce va folosi sistemul de supraveghere.

„Consider de bun augur inițiativa pe care Primăria Sectorului 4 a făcut-o de a extinde numărul de camere de supraveghere. Aceste camere de supraveghere au un dublu rol, respectiv acela preventiv, de creare a unui climat de siguranță pentru cetățeni, de descurajare a faptelor antisociale, dar și unul reactiv-combativ, respectiv de o intervenție rapidă acolo unde sunt semnalate anumite situații, dacă vorbim de arterele rutiere, de aglomerări, de intersecții și ambuteiaje, dar și de identificarea celor care încalcă normele legale”, a explicat Bogdan Berechet.

Deocamdată, nu se pot da amenzi doar pe baza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere.

„Este un demers al Poliției române, avem sistemul ESIGUR, unde se fac pași concreți de modernizare și de aducere a legislației la dorința cetățenilor, respectiv de putința de a sancționa din camera de supraveghere atunci când este încălcată orice fel de legislație”, a declarat directorul general al Poliției Capitalei, chestor principal de poliție Bogdan Berechet.

Primarul Daniel Băluță a declarat că, în următoarele săptămâni, PSD va iniția „un astfel de proiect, menit să contribuie la creșterea gradului de siguranță”.