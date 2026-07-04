Software pe mașini pentru a ne bate cu chinezii. Mărcile auto din Europa se apropie de final cu prima versiune

Noua generație de automobile numită Software Defined Vehicles (Vehicule Definite de Software) este deja în plină expansiune pe piețele auto globale. Conceptul a fost introdus mai întâi pe mașini electrice, pentru că era o arhitectură electronică firească, iar Tesla a fost un pionier al acestui tip de vehicul.

Producătorii europeni au fost nevoiți să-i urmeze și acum fac au pus umărul pentru a reduce costurile și a se bate cu chinezii. Industria europeană de automobile are nevoie să treacă la vehiculele definite de software.

Tehnologia SDV înseamnă că arhitectura electronică este cea care controlează toate funcțiile mașinii, iar computerele și senzorii transmit informații către un computer central. Cea mai mare problemă, însă, este cea a timpului și costurilor care împiedică implementarea mai rapidă a acestei tehnologii.

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