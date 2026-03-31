Soluția găsită de Guvern pentru ca mii de angajați de la Liberty Galați, Liberty Tubular, Romaero și Damen Mangalia să-și primească salariile restante

Aproape 4.500 de angajați de la Liberty Galați, Liberty Tubular Products Galați, Romaero și Damen Shipyards Mangalia, companii aflate aproape de faliment, își vor primi drepturile salariale restante, în urma unei hotârâri adoptate marți de Guvern. „Vestea bună este că oamenii își vor primi banii înainte de Paște”, a declarat Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului.

Guvernul a adoptat marți prin hotărâre o listă cu operatorii economici de interes strategic din domeniul de activitate al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), care include următoarele companii:

Liberty Galați

Liberty Tubular Products Galați

Romaero

Damen Shipyards Mangalia S.A.

„În virtutea acestei Hotărâri de Guvern, Fondul de Garantare va putea să plătească drepturile salariale pentru angajații acestor operatori comerciali de interes strategic, doi dintre ei aflași în concordat preventiv și doi în insolvență. E foarte bine că oamenii își vor primi banii până de Paște”, a declarat Ioana Dogioiu, la finalul ședinței de Guvern.

Peste 257,7 milioane de lei pentru circa 4.500 de angajați

Cuantumul drepturilor salariale care vor fi achitate din Fondul de Garantare este de 257,7 milioane lei și se încadrează în bugetul aprobat pentru ANOFM pentru această categorie de cheltuieli, astfel:

pentru operatorii de interes strategic în concordat preventiv (Liberty Galați și Liberty Tubular Products Galați), suma alocată este de 168 milioane lei, pentru un număr de 2.949 beneficiari, pentru o perioadă maximă de acordare de 6 luni;

pentru operatorii de interes strategic aflați în insolvență, suma alocată este de 89,7 milioane lei, pentru un număr de 1.017 beneficiari de la Damen Shipyards Mangalia S.A, respectiv 526 beneficiari de la Romaero, pentru o perioadă de 7 luni fiecare. (Cele două societăți au beneficiat anterior de plata creanțelor salariale pentru o perioadă de 5 luni fiecare din Fondul de Garantare, în temeiul art. 19 alin. (1) din Legea nr. 200/2006).

Potrivit Guvernului, adoptarea acestei hotărâri are ca obiectiv consolidarea cadrului de identificare și susținere a operatorilor economici cu rol esențial în economia națională, contribuind la creșterea rezilienței economice și la protejarea intereselor strategice ale României.

Un nou protest a avut loc marți, 31 martie, în curtea șantierului naval Damen Shipyards Mangalia, după ce angajații nu și-au primit salariile pentru a treia lună consecutiv, potrivit Digi24.

Acțiunea marchează a noua zi de proteste consecutive. Nemulțumirile vin în contextul blocajelor financiare prelungite și al incertitudinilor privind viitorul companiei, aflată în insolvență din iunie 2024.