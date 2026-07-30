SONDAJ Cum vezi viitorul tehnologiei AI în casa ta?

Inteligența artificială a ieșit din zona experimentelor și a ajuns deja în produsele pe care le folosim zilnic, de la telefoane și televizoare până la electrocasnice. Samsung dezvoltă tot mai multe funcții AI care conectează aceste dispozitive într-un singur ecosistem și promit să facă locuința mai confortabilă, mai eficientă și mai ușor de controlat.

HotNews vrea să afle cum vezi tu această schimbare. Răspunde la sondajul nostru și spune-ne ce aștepți de la tehnologia AI pentru casă, ce beneficii contează cel mai mult pentru tine și ce branduri asociezi cu inovația și încrederea.

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Articol realizat în parteneriat cu Samsung