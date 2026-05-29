Sorana Cîrstea, calificare în optimi la Roland Garros. Victorie fabuloasă în mai puțin de oră

Sorina Cîrstea s-a impus vineri în meciul din turul 3 de la Roland Garros împotriva sportivei argentiene Solana Sierra cu scorul de 6-0, 6-0.

Meciul s-a terminat în doar 56 de minute, după ce Sorana Cîrstea i-a administrativ adversarei un dublu set la zero.

Sorana a cedat un singur punct în game-urile din primul set în care s-a aflat la lansare. Sierra a opus mai multă rezistență când a servit, însă n-a reușit să-i facă față româncei și a comis foarte multe erori, potrivit GOLAZO.ro.

Setul secund a avut o desfășurare asemănătoare. De această dată, Cîrstea a pierdut 5 puncte cu serviciul, dar a returnat mult mai bine, dându-i și mai puține șanse Solanei.

Cine este următoarea adversară

Sorana Cîrstea, aflată pe locul 18 mondial, va juca în optimi cu sportiva chineză Xiyu Wang, locul 148 mondial.

Venită din calificări, Xiyu Wang a învins-o, în turul 3, cu 6-3, 7-5 pe Yuliia Starodubtseva (#56 WTA), cea care o eliminase în runda anterioară pe Elena Rybakina (#2 WTA).

Xiyu Wang a câștigat singurul meci disputat împotriva Soranei Cîrstea. A fost 3-6, 6-1, 6-1 pentru chinezoaică, în 2020, la Shenzhen.