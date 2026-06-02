Sorana Cîrstea-Mirra Andreeva, în scurt timp în sferturi la Roland Garros. Precedent defavorabil pentru româncă

Sorana Cîrstea-Mirra Andreeva este prima partidă feminină a zilei la Roland Garros. Meciul pentru calificarea în semifinale va începe la ora 12.00 și va fi urmat apoi de partida dintre ucrainencele Elina Svitolina și Magda Kostyuk.

Sorana a trecut în optimi de chinezoaica Wang Xiyu, în timp ce la 19 ani, Andreeva s-a impus cu 6-3, 6-2 pe terenul Suzanne-Lenglen împotriva elvețiencei Jil Teichmann.

Semifinalistă la Paris în 2024 și ajunsă sferturi de finală în 2025, rusoaica a obținut duminică a 33-a sa victorie în acest sezon (un record în circuitul WTA) și a 19-a pe zgură, scrie Agerpres.

Andreeva este locul 7 mondial.

La 36 de ani, Sorana Cîrstea (locul 18, cel mai bun clasament al carierei sale), semifinalistă la recentul turneu W.TA 1000 de la Roma, s-a calificat duminică pentru al doilea său sfert de finală la Roland Garros, la 17 ani după primul.

Andreeva a învins-o pe Cîrstea în singurul lor duel din circuitul WTA, în aprilie, pe zgura turneului WTA 500 de la Linz (Austria), pe care l-a câștigat câteva zile mai târziu.