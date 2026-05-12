Zi decisivă pentru Sorana Cîrstea la Roma. De la ce oră începe duelul cu Ostapenko pentru semifinale

Sorana Cîrstea (27 WTA) luptă marți pentru o calificare istorică în semifinalele turneului de la Roma. Duelul cu Jelena Ostapenko (36 WTA) ia startul după ora 14:00 pe terenul central și va fi în direct pe Digi Sport.

Parcursul Soranei Cîrstea la Foro Italico a căpătat o turnură remarcabilă încă din turul trei, când a reușit să o elimine pe Aryna Sabalenka, numărul 1 mondial, potrivit Golazo.ro.

Sorana anunțase inițial că 2026 va fi ultimul său an în tenisul de performanță. După victoria cu Sabalenka, românca a fost întrebată de jurnaliști dacă s-ar putea răzgândi în privința retragerii. Ea a răspuns cu zâmbetul pe buze: „Dacă câștig acest turneu, o să mă mai gândesc”.

Jucătoarea din Târgoviște a ajuns în sferturile de finală după ce a învins-o ulterior și pe Linda Noskova, una dintre tinerele jucătoare în ascensiune din circuitul WTA.

Și Jelena Ostapenko vine la duelul cu Sorana după un parcurs solid la Roma, unde le-a eliminat pe Zheng și Kalinskaya. În ultimul meci, letona a fost imbatabilă la serviciu: 8 ași și 92% puncte câștigate cu prima minge.

Ostapenko conduce cu 4-3 în meciurile directe cu Sorana Cîrstea, însă românca a câștigat ultimele confruntări.

Învingătoarea dintre Ostapenko și Cîrstea va da în semifinale peste câștigătoarea meciului dintre Coco Gauff (4 WTA) și Mirra Andreeva (7 WTA).

Sorana Cîrstea, din nou pe terenul central

Organizatorii au decis să o pună pe Sorana pe Campo Centrale, la fel cum s-a întâmplat și la meciul de luni, din optimi. Meciul va începe imediat după duelul masculin dintre Lorenzo Musetti și Casper Ruud, care deschide ziua la ora 12:00.

Astfel, partida Soranei va începe nu mai devreme de ora 14:00 (ora României), ora exactă fiind condiționată de durata confruntării băieților.