Sorin Grindeanu anunță „primii pași” pentru noul guvern. Ce spune că a convenit cu liderii partidelor / Mesaj ferm pentru USR: „Se poate și fără ei!”

La scurtă vreme după ce președintele USR Dominic Fritz a anunțat că nu va susține instalarea unui guvern monocolor al PSD până la alegerile parlamentare viitoare, Sorin Grindeanu susține că instalarea unui guvern social-democrat este posibilă și fără USR. Totodată, liderul PSD susține că s-au făcut pași pentru instalarea viitorului cabinet, deși sursele politice indică faptul că la negocierile de la Vila Lac s-au încheiat cu un blocaj complet.

„Se fac primii paşi pentru un nou guvern. Astăzi, am convenit cu o parte dintre liderii politici principiile generale ale unui viitor acord politic- legate de țintele macroeconomice, PNRR, OCDE și SAFE”, a scris Sorin Grindeanu, într-o postare pe Facebook.

USR, acuzată de „exhibiționism moral”

Totodată, Grindeanu acuză USR că încearcă să blocheze negocierile dintre partidele fostei coaliții.

„Nu pot însă să nu remarc exhibiționismul moral al unora. Prin contorsiuni politice permanente, răzgândiri și inventarea unor felurite motive pentru ca România să nu aibă un guvern funcțional se dovedeşte – dacă mai era nevoie – că unele partide nu au vrut nicio clipă să lase din brațe funcțiile şi privilegiile. Blochează toată țara de „dragul românilor” şi se „sacrifică” zilnic rămânând pe poziții. Mai exact, s-a ajuns la deblocarea crizei prin blocaj. Acesta este noul paradox politic pe care îl pune astăzi pe masă USR”, acuză președintele Camerei Deputaților.

Mai mult, acesta a sugerat că un guvern PSD poate obține voturile necesare învestirii și fără USR, fără ca Grindeanu să dea detalii despre acest lucru.

„Ce refuză să vadă cei de la USR este că dacă nu vor să fie parte a soluției, să voteze un guvern cu puteri depline cu prim-ministru PSD, atunci – cu siguranță- se poate și fără ei!”, a conchis social-democratul.

Fritz nu renunță la rotația premierilor

Postarea sa vine la puțină vreme după un mesaj al președintelui USR Dominic Fritz în care acesta a spus că partidul său nu va susține instalarea unui guvern minoritar al USR. În schimb, Fritz este partizanul unui guvern PNL-USR-UDMR, care anul viitor să facă loc unui cabinet social-democrat.

„Înțelegem că această rezolvare ar veni cu un preț. Principiul reciprocității – dacă PSD votează un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, votăm și noi, anul viitor, un guvern PSD – este soluția noastră de deblocare a crizei politice. Este o propunere rezonabilă și responsabilă. Acesta este punctul de plecare în negocierea unui acord parlamentar între partidele din fosta coaliție, în spiritul protocolului de anul trecut. Pentru orice altceva lipsește încrederea”, a argumentat președintele USR.

El a spus că, numele premierului guvernului PNL-USR-UDMR este negociabil, nu însă instalarea sa înainte ca PSD să se întoarcă la putere abia în cursul anului viitor. Altfel, social-democrații ar deține puterea deplină până la viitoarele alegeri și ar putea face înțelegeri inclusiv cu AUR.

Primarul Timișoarei a argumentat și că PNL, USR și UDMR au mai multe voturi în Parlament decât PSD.

„USR nu sabotează niciun guvern. USR refuză un singur lucru: să fie scara pe care PSD se întoarce la putere, după ce, împreună cu AUR, a dărâmat guvernul din care făcea parte. Nu putem să premiem partidul declanșator al crizei politice”, a conchis Fritz.

Prima reuniune a fostei coaliții post-moțiune a avut un final tensionat. Surse HotNews vorbesc despre un blocaj total, în ziua în care era așteptat anunțul privind acordul pentru guvernare – fie executiv minoritar și monocolor PSD, fie guvern minoritar PNL – UDMR – USR.

Negocieri tensionate la Vila Lac

Surse politice au declarat pentru HotNews că discuțiile dintre liderii politici de la Vila Lac au intrat în impas întucât PSD nu accepta varianta acordului de reciprocitate, propus de PNL-USR-UDMR și asupra căruia a insistat și Dominic Fritz.

Disputa nu a fost doar între PSD și USR. Liberalii sunt nemulțumiți că social-democrații nu sunt dispuși la concesii, Grindeanu neacceptând condiții privind programul de guvernare și nici pentru lista miniștrilor pe care ar urma să-i propună.

Unii lideri din PNL vor chiar să renunțe la decizia anterioară a partidului privind o eventuală susținere a unui guvern minoritar al PSD, dacă social-democrații își asumă să respecte prevederile unui acord politic privind obiectivele prioritare ale viitoare guvernări: PNRR, SAFE sau aderarea la OCDE.