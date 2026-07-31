Sorin Grindeanu spune care e alianța cu care PSD are șanse să treacă „la limită” de Parlament

„După 15 august, probabil sunt șanse mai mari”, ca un nou guvern să treacă de votul din Parlament, a declarat vineri președintele PSD Sorin Grindeanu la Parlament, într-o conferință de presă.

Grindeanu a spus că România are nevoie rapid de Guvern cu puteri depline, susținând că partidul său „este deschis” să fie parte a acestei soluţii.

„Ştiu că sunt unii iresponsabili care şi-ar dori să arunce ţara în aer doar ca să continue o luptă politică inutilă. Eu o să le dau o veste proastă. Nu vor reuşi. România înseamnă mai mult decât o mână de politruci care sunt gata să sacrifice orice pentru scaunele lor”, a declarat Grindeanu.

„Reiterez, România are nevoie rapid de un Guvern cu puteri depline, iar Partidul Social-Democrat este ca întotdeauna deschis să fie parte a acestei soluţii”, a mai spus Grindeanu, care a acuzat că actualul guvern „planează în zona nelegalităţii”.

„Eu v-am spus, PSD a fost în toate aceste săptămâni de acord cu aproape toate propunerile care au venit, eu nu pot să vorbesc mai mult decât în numele celor 127 parlamentari PSD. PSD a ieșit transparent din guvernare. PSD n-a făcut congres ca să spună că nu mai face niciodată alianță cu PNL. PSD de fiecare dată a venit și a spus că România merge într-o direcție greșită. PSD a ieșit din această coaliție, asta nu înseamnă că punem garduri”, a mai spus Grindeanu.

Învestirea unui nou guvern, „la limită”

Întrebat cum merg negocierie pentru formarea guvernul și dacă mai este optimist că 15 august vom avea o nominalizare, liderul PSD a răspuns:

„La cum văd să spunem punctele de vedere ale tuturor partidelor din fosta coaliție si nu numai, pare că dacă vom avea un guvern, va fi unul care va trece nu cu o largă majoritate. Ori că e un guvern format în jurul PNL, USR, AUR sau în jurul PSD, acest guverne ar trece undeva să spunem la limită – 240 – poate un pic mai mult de 240 de voturi, de asta spuneam că fiind o perioadă în care nu sunt toți parlamentarii, undeva după 15 august, probabil sunt șanse mai mari”, a spus Grindeanu.

De asemenea, Grindeanu a spus că, la acest moment, nu există o majoritatea pe care s-o aibă PSD sau PNL, sau PNL+USR.

„Înainte să se facă o nouă nominalizare, ar trebui să existe încă o rundă de consultări la Cotroceni și abia după aceea am intra în calendarul pentru formarea unui Guvern”, a spus Grindeanu.

Întrebat dacă consideră că o varianță sau structură PSD-UDMR-Minorități + Neafiliați va obtine voturile necesare pentru învestirea unui guvern, Grindeanu a răspuns:

„La limită, ce spuneam și mai devreme. Lucrurile nu sunt clare. Această majoritate dacă stați și vă uitați și calculați, e la limită”, a spus Grindeanu.