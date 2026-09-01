Soția lui Adrian Mutu intră în televiziune
Sandra Mutu se va alătura echipei Antena Stars şi va prezenta Retrospectiva Ştirilor Antena Stars, scrie PaginadeMedia.
Emisiunea este programată în fiecare weekend, de la ora 09:00.
„Este o experienţă inedită pentru mine, este noul absolut şi chiar o pot considera o provocare. Sincer, am stat şi m-am gândit puţin până să spun «da», dar am considerat că e momentul să ies din zona de confort”, a declarat Sandra Mutu.
Anterior, Sandra Bachici a fost model.