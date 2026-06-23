SpaceX: De ce scad acțiunile companiei lui Elon Musk

La doar zece zile după debutul său istoric pe Nasdaq, SpaceX trece prin primul său test serios ca companie listată la bursă.

Bursa americană a început săptămâna în teritoriu mixt, indicele S&P 500 fiind tras în jos de scăderile înregistrate de marile companii tehnologice şi de SpaceX, în timp ce investitorii urmăresc evoluţiile negocierilor privind conflictul din Orientul Mijlociu şi aşteaptă noi date privind inflaţia din Statele Unite, transmite CNBC.

Acțiunile au scăzut cu 16% luni, prelungind o vânzare masivă de trei sesiuni care a șters aproape un sfert din valoarea sa de piață și a anulat aproape toate câștigurile pe care investitorii le realizaseră după creșterea sălbatică din primele zile, notează și presa elenă.

De la euforie la aterizarea dură

Compania lui Elon Musk a intrat pe bursă pe 12 iunie cu un preț de ofertă de 135 de dolari pe acțiune și a deschis tranzacționarea la 150 de dolari.

Primele întâlniri au fost mai degrabă o frenezie tehnologică decât o IPO tradițională. Capitalizarea de piață a SpaceX a crescut la niveluri care au depășit chiar și giganți precum Amazon și, pentru scurt timp, Microsoft.

Însă situația s-a schimbat brusc. După pierderi de 5% și 3,6% în ultimele două sesiuni ale săptămânii trecute, acțiunea a scăzut luni cu 16%. În total, pierderile din ultimele trei zile ajung la 24%.

Piața cere dovezi

Corecția nu este surprinzătoare pentru mulți analiști, deoarece evaluarea companiei crescuse mult prea mult. .

În ciuda faptului că SpaceX este considerată de mulți investitori cea mai puternică companie din domeniul tehnologiei spațiale și al inteligenței artificiale, rezultatele sale financiare rămân neprofitabile.

Compania a înregistrat pierderi nete de 4,9 miliarde de dolari în 2025, în timp ce numai în primul trimestru al anului 2026, pierderile s-au ridicat la 4,28 miliarde de dolari.

Pentru o parte a pieței, declinul reflectă o tranziție de la entuziasmul generat de IPO la o evaluare mai aproape de realitate a fundamentelor companiei.

Cele 100,8 miliarde de dolari și noua obligațiune

În aceeași zi în care acțiunile au înregistrat scăderea semnificativă, SpaceX a anunțat emiterea de obligațiuni negarantate de rang înalt.

În același timp, a anunțat că pe 19 iunie deținea 100,8 miliarde de dolari în numerar, o sumă care evidențiază soliditatea sa financiară în ciuda pierderilor mari.

Anunțul programului de emitere de obligațiuni a fost interpretat de unii investitori ca o încercare de a stimula finanțarea pentru planurile de investiții extrem de ambițioase ale companiei, de la misiuni spațiale la programe de inteligență artificială.

Primul trilionar

În ciuda corecției violente din ultimele zile, listarea la bursă a SpaceX este încă printre cele mai impresionante din istoria piețelor.

Listarea companiei la bursă l-a transformat pe Musk în prima persoană din lume cu o avere de peste 1 trilion de dolari, creând în același timp mii de noi milionari printre angajați și investitori .

Întrebarea este acum dacă SpaceX va reuși să justifice așteptările incluse în evaluarea sa sau dacă piața va continua să reevalueze riscul din jurul unei companii care promite să schimbe viitorul, dar care în prezent încă înregistrează pierderi de miliarde.