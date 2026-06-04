SpaceX se auto-evaluează la 1,75 trilioane de dolari, peste propriile anticipări, înainte de debutul pe piața bursieră

SpaceX, compania lui Elon Musk, a declarat că este chiar mai valoroasă decât se anticipase, pe măsură ce se apropie de listarea la bursă programată pentru săptămâna viitoare, scrie BBC.

Într-un document depus la Comisia de Valori Mobiliare din SUA, în care detaliază planurile sale pentru o ofertă publică inițială (IPO), SpaceX a declarat că acțiunile sale ar trebui să se vândă la un preț de 135 de dolari fiecare, majorând propria evaluare a firmei la aproximativ 1,75 trilioane de dolari.

Stabilirea unui preț estimat pentru listarea la bursă cu atât de mult timp în avans este o mișcare rară, iar suma reprezintă o creștere semnificativă față de evaluarea anterioară a SpaceX de 1,25 trilioane de dolari la începutul acestui an.

Desigur, asta nu înseamnă că acțiunile sale se vor vinde la prețul propus, deoarece acest lucru va fi decis în cele din urmă de cumpărători. Prețul ar putea crește sau scădea.

SpaceX, care construiește rachete și infrastructură pentru explorarea spațiului, dar deține și xAI și Starlink , dezvăluirea prețului estimat al acțiunilor sale cu mai mult de o săptămână înainte de debutul public este neobișnuită.

De obicei, companiile prezintă un preț de vânzare estimat doar cu o zi înainte de a începe tranzacționarea pe piața liberă.

Se așteaptă ca SpaceX să înceapă tranzacționarea pe indicele bursier Nasdaq pe 12 iunie, ceea ce face ca estimarea sa de preț să fie una dintre cele mai timpurii estimări de preț din istoria pieței bursiere, dacă nu chiar cea mai timpurie. Compania își propune să strângă 75 de miliarde de dolari, cea mai mare sumă strânsă vreodată pentru o IPO.

Dacă acțiunile companiei se vând la sau peste prețul așteptat de 135 de dolari, aceasta va deveni imediat una dintre cele mai valoroase companii din lume.

Iar Musk, care controlează peste 80% din SpaceX prin propriile acțiuni ale firmei, ar putea deveni trilionar .

Totuși, un astfel de rezultat nu este sigur.

Conform datelor de la Dealogic, care efectuează cercetări asupra piețelor de capital, aproape jumătate dintre companiile care au intrat pe bursă în ultimii 30 de ani au înregistrat o scădere a valorii lor față de momentul listării.

Samuel Kerr, șeful departamentului de cercetare a piețelor de capital la Mergermarket spune că SpaceX își stabilește prețul la un raport față de vânzări mai mare decât orice altă companie majoră inclusă în ceea ce investitorii numesc „Mag 7” – Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Nvidia, Microsoft și Tesla, o altă companie a lui Musk.

„Însă SpaceX este evaluată pe baza câștigurilor și veniturilor viitoare, mai degrabă decât pe baza prezentului, așa că unii investitori ar putea fi dispuși să treacă cu vederea acest lucru”, a adăugat Kerr.

Anul trecut, Space Exploration Technologies – așa cum este cunoscută oficial SpaceX – a generat venituri de 18,6 miliarde de dolari (13,8 miliarde de lire sterline), dar a înregistrat o pierdere netă de 4,9 miliarde de dolari.

În primele trei luni ale acestui an, compania a realizat vânzări de 4,7 miliarde de dolari, dar a înregistrat o pierdere netă de 4,3 miliarde de dolari. Bilanțul său arată că deține active de 102 miliarde de dolari, cum ar fi rachete și alte echipamente, dar are și datorii de 60,5 miliarde de dolari.

Pe lângă explorarea spațiului, compania investește masiv în inteligența artificială (IA), rețelele sociale, serviciile de internet spațial și centrele de date.

La începutul acestui an, SpaceX a achiziționat xAI , o altă companie a lui Musk, cunoscută pentru chatbotul său Grok.

xAI a început ca parte a X, cunoscut anterior sub numele de Twitter, și a folosit accesul său la text live și informații de pe platformă pentru date de antrenament AI.

Musk crede de mult timp că dezvoltarea infrastructurii în spațiu este cea mai bună modalitate de a asigura resursele necesare pentru alimentarea inteligenței artificiale, având în vedere că terenul de pe Pământ este rar.

El a prezentat planuri de lansare a sateliților de inteligență artificială și de construire a unor centre de date pe orbită.

Ruth Foxe-Blader, partener manager la firma americană de capital de risc Citrine Venture Partners, a declarat anterior că numărul mare de proiecte pe care SpaceX le preia este atractiv.

„SpaceX este pur și simplu un proiect absolut vast, enorm, foarte orientat spre viitor”, a spus Foxe-Blader.