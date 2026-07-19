Spania și Argentina se întâlnesc în această seară, în finala Campionatului Mondial, de la ora 22:00. Meciul poate fi urmărit în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și AntenaPlay.

Cu un parcurs fantastic la acest turneu, cele două naționale se află în fața unui moment istoric.

Ibericii lui Lamine Yamal, aflat în finală la doar 19 ani, luptă pentru al doilea titlu mondial din istorie, în timp ce campioana mondială en-titre va încerca să-și apere trofeul, condusă de un Leo Messi ajuns la 39 de ani.

Spania – Argentina, live de la ora 22:00

Echipele de start:

Spania: Unai Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri, Ruiz – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal

Antrenor: Luis de la Fuente

Argentina: E. Martínez – Montiel, Romero, L. Martínez, Tagliafico – De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister – Nico González – Messi, Álvarez

Antrenor: Lionel Scaloni

Arbitru: Slavko Vincic

Stadion: New York/New Jersey Stadium

Scaloni face 3 schimbări în primul „11” față de meciul cu Anglia: Simeone, Paredes și Molina ies din schimbă, intră Nico Gonzalez, De Paul și Montiel.

Toate detaliile, pe GOLAZO.ro.