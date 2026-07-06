Spania se așteaptă să primească 100.000.000 de turiști străini anul acesta, un record absolut

Spania este pe cale să atragă anul acesta 100 de milioane de turiști străini, iar numărul vizitatorilor este așteptat să crească în timpul sezonului estival pe fondul incertitudinilor din Orientul Mijlociu, a declarat luni Jordi Herdeu, ministrul spaniol al Turismului, citat de Reuters.

A doua cea mai vizitată țară din lume, după Franța, a primit 96,8 milioane de turiști în 2025, un nivel record. Numărul a fost în creștere cu 3,2% față de anul precedent.

„Vom ajunge probabil la 100 de milioane dacă această tendință se menține. Ar fi rezultatul firesc”, a spus Hereu.

Guvernul estimează că turiștii vor contribui cu 64 de miliarde de euro la economia țării în perioada iunie-septembrie, cu 10% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, consolidând rolul turismului ca principal motor al creșterii economice a Spaniei și ajutând țara să depășească rezultatele celorlalte economii europene.

Câți turiști se așteaptă Spania să primească în sezonul estival de anul acesta

În această vară, aproximativ 43 de milioane de turiști internaționali sunt așteptați să viziteze Spania, cu 6% mai mulți decât în perioada iunie-septembrie a anului trecut. Guvernul estimează că numărul sosirilor va continua să crească, la fel cum s-a întâmplat și în primăvară.

În ultimele luni, tensiunile din Orientul Mijlociu au determinat o parte dintre turiști să renunțe la destinațiile din regiune și au stimulat cererea pentru țările din sudul Mediteranei, inclusiv Spania.

„Acum trei luni, credeam că conflictul din Orientul Mijlociu ar putea încetini sosirile de turiști, însă datele arată o reziliență remarcabilă în pofida circumstanțelor”, a spus Hereu.

Nu doar litoralul spaniol se așteaptă la mai mulți turiști

Până la 1 octombrie, numărul sosirilor este estimat să ajungă la aproape 80 de milioane de vizitatori, o evoluție mai bună decât anticipau autoritățile în luna martie.

Deși destinațiile tradiționale de litoral sunt așteptate să își continue creșterea în această vară, guvernul a precizat că regiunile din interiorul țării vor înregistra probabil avansuri și mai mari, susținute parțial de eclipsa totală de Soare din august, care va fi vizibilă pe o arie întinsă din zonele rurale și din nordul Spaniei.

Hereu a spus că numeroase unități de cazare din mediul rural sunt deja complet rezervate datorită interesului stârnit de eclipsă.

Ministrul a afirmat că orientarea turiștilor către regiunile din interiorul țării și către destinații mai puțin cunoscute va contribui și la reducerea supraaglomerării din stațiunile populare de pe litoral, fenomen care a provocat nemulțumirea locuitorilor. El a îndemnat guvernele regionale să gestioneze mai bine oferta turistică, argumentând că cererea va continua să crească.