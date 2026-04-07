Spune-mi ce-ai mâncat ca să-ți spun ce decizie financiară vei lua. Cum ne sabotează corpul judecata economică

Nivelul zahărului din sânge afectează modul în care evaluăm lucrurile. Cercetătorii Xiao-Tian Wang și Robert D. Dvorak, de la Universitatea din Dakota de Sud, au investigat acest lucru, în care oamenii preferă unele recompense imediate decât recompense mai mari în viitor. De exemplu, majoritatea oamenilor ar prefera să accepte 100 USD acum decât să aștepte o săptămână și să primească 110 USD. În experimentul lor, Wang și Dvorak au manipulat nivelurile de glucoză din sânge cu ajutorul băuturii răcoritoare Sprite.

Participanții au răspuns la întrebări de două ori, înainte și după ce au băut un pahar de Sprite care, în funcție de grupul experimental, conținea fie zahăr, fie un îndulcitor necaloric. Rezultatul: participanții care au băut băutura cu zahăr au fost mai dispuși să întârzie satisfacția și să ia mai mulți bani mai târziu. Sprite – sau zahărul din el – a suportat reducerile viitoare. În mod similar, studiile indică faptul că oamenii devin mai cooperanți după ce savurează un pahar de limonadă, scrie Dennis Proffitt în cartea Perception.

De ce judecătorii flămânzi spun mereu „nu”

Un alt studiu a analizat deciziile judecătorilor de eliberare condiționată din Israel. Acești judecători trebuie să decidă dacă acordă eliberarea condiționată deținuților care o solicită sau îi țin în continuare după gratii. De departe, cea mai des întâlnită decizie este refuzul eliberării. Există, totuși, excepții. Toate petițiile sunt audiate în timpul unei lungi ședințe de dimineață, care este întreruptă de două pauze în care judecătorii se retrag și iau o gustare.

La prima oră dimineața și după fiecare dintre aceste pauze, judecătorii sunt foarte probabil să acorde eliberarea condiționată; dar cu timpul, din cauza oboselii, deciziile lor devin un „Nu” pe bandă rulantă. Când rezervorul de combustibil este gol, judecătorii recurg la varianta implicită de a spune doar nu. După o gustare, este mai probabil să analizeze cazul mai profund și să ajungă la o decizie pozitivă. Ca orice alt proces fiziologic, hotărârile judecătorești necesită „combustibil”.

Toate acestea au implicații politice importante, în special în educație. Un studiu recent al școlilor publice din California a constatat că studenții au obținut, în medie, un punctaj cu aproximativ patru puncte procentuale mai mare la testele academice de sfârșit de an, atunci când școlile lor au contractat un serviciu de prânz școlar mai sănătos. Într-adevăr, furnizarea de până la trei mese pe zi pare a fi un ingredient cheie în liceele în care învață elevi cu venituri mici. În mod similar, copiii care iau micul dejun la școală au o prezență mai bună și mai puține incidente comportamentale.

Dacă subnutriția temporară îi determină pe judecători să emită decizii mai puțin gândite „spuneți doar nu”, atunci imaginați-vă ce afectează insecuritatea alimentară cronică asupra cunoașterii copiilor de opt ani.

Oricine ai fi, gândirea este influențată de resursele energetice fiziologice actuale. Felul în care gândești este legat la nesfârșit de felul în care te simți fizic – și de modul în care citești acele sentimente.

Vorbeam la începutul acestui articol despre faptul că oamenii preferă în mod sigur recompensele imediate decât recompensele mai mari care vor veni în viitor. Asta se vede și în viața de zi cu zi:

Comportamente economice tipice

Economisire și pensii Oamenii știu că ar trebui să economisească pentru pensie, dar amână mereu – recompensa e prea îndepărtată. Chiar și când angajatorul oferă contribuții duble, mulți nu participă la planurile de pensii.

De ce se întâmplă asta?

Creierul evaluează recompensele viitoare printr-un proces de actualizare temporală – cu cât recompensa e mai departe în timp, cu atât e percepută ca mai mică. Problema e că această actualizare nu e liniară (cum presupunea economia clasică), ci hiperbolică: diferența dintre acum și mâine pare uriașă, dar diferența dintre un an și un an și o zi pare neglijabilă.