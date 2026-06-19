SRI și Poliția anunță achiziții majore pentru a combate criminalitatea informatică: Ce cumpără pentru a depista fraudele cu carduri și monede virtuale

Serviciul Român de Informații (SRI) și Poliția Română se vor dota în perioada următoare cu noi echipamente și soluții IT de investigare a fraudelor online, a activităților de spălare a banilor, inclusiv cu monede virtuale, precum și a atacurilor de tip ransomware, printr-un proiect comun finanțat cu fonduri europene nerambursabile de aproape un milion de euro, a anunțat vineri Poliția Română.

Obiectivul anunțat este „consolidarea capacității naționale de prevenire, identificare, investigare și combatere a criminalității informatice”.

„Serviciul Român de Informații, prin Unitatea Militară 0929 București, implementează în parteneriat cu Unitatea Militară 0318 București, Unitatea Militară 0472 București (având ca unitate asigurată Unitatea Militară 0198 București) și Inspectoratul General al Poliției Române, proiectul „Consolidarea capacității de investigare a infracțiunilor grave prin îmbunătățirea capabilităților de investigare și examinare digitală – TechTraceTrail – 3T”, precizează Poliția.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea capacității operaționale a structurilor specializate în combaterea infracțiunilor din sfera criminalității informatice, prin eficientizarea metodelor de investigare (ale SRI și ale IGPR) și prin extinderea posibilităților de analiză și de examinare a probelor digitale ce fac obiectul activităților ilicite facilitate de mijloacele informatice.

Potrivit poliției, achiziția de aproape 1 milion de euro vizează:

creșterea capacității de combatere a criminalității informatice prin dotarea SRI și IGPR cu echipamente pentru extragere, procesare, analiza și examinare a probelor digitale (100 de echipamente);

consolidarea capacității de investigare a fraudelor online și a activităților de spălare a banilor, inclusiv cu monede virtuale, prin achiziționarea de licențe software pentru SRI și IGPR (47 de licențe),

îmbunătățirea capacității de identificare și investigare a atacurilor de tip ransomware, a fraudelor cu carduri și a compromiterii comunicațiilor de afaceri (Business Email Compromise – BEC) prin achiziția unor abonamente software pentru investigații (2 abonamente SRI),

dezvoltarea competențelor profesionale în domeniul investigațiilor cibernetice, prin instruirea și certificarea a 6 specialiști din cadrul SRI în utilizarea tehnologiilor și metodologiilor avansate de investigare a infracțiunilor informatice.

Valoarea totală a proiectului este de 4.966.117,00 lei cu TVA, din care 4.469.505,30 lei finanțare europeană nerambursabilă și 496.611,70 lei cofinanțare națională proprie.

Perioada de implementare este de 18 luni de la data semnării contractului de finanțare, respectiv 21 mai 2026 – 21 noiembrie 2027.