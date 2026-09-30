Startup Nation 2026: Se deschide o nouă sesiune de înscrieri în programul antreprenorial cu ajutoare de câte 250.000 lei, pentru tinerii care vor să devină patroni
Ministerul Economiei, a anunțat, miercuri, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, data la care va redeschide pentru tineri înscrierile la programul Startup Nation 2026, mai întâi cu faza cursurilor de antreprenoriat, care va deschide beneficiarilor calea către ajutoarele de până la 250.000 lei fiecare, finanțate cu fonduri europene.