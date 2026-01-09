StartupCafe.ro: Business CheckIn. Ai nevoie de un instalator sau electrician? Doi antreprenori români au lansat o platformă online de meseriași

Mihnea Ioanițescu (foto), un antreprenor de 27 de ani din București, a lansat aidly.ro pornind de la o nevoie personală: dorința de a delega rapid sarcinile casnice de zi cu zi. Lansată în ianuarie 2025, Aidly funcționează ca o platformă de intermediere de servicii, conectând persoanele care au nevoie de ajutor cu cei dispuși să-l ofere în schimbul unui venit suplimentar. Utilizatorii își pot stabili singuri bugetul și pot alege prestatori verificați, cu recenzii și portofolii, pentru a asigura încredere și transparență.

În dezvoltarea platformei, antreprenorul a beneficiat și de sprijinul BT Stup, unde și-a deschis contul de firmă, a înființat compania și a participat la workshopuri. Tot aici l-a cunoscut pe Alexandru Stanciu, cofondator și CTO al platformei, alături de care a dezvoltat Aidly de la zero.

Citește continuarea articolului pe startupcafe.ro

Articol susținut de BT Stup