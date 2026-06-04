StartupCafe.ro: Business CheckIn. Ana-Maria era încă studentă când a pornit propria ei afacere. „Acum suntem la peste 2000 de proiecte”

Ana-Maria Rapițeanu (foto) este arhitect și fondatoarea 3DVizion, business lansat în 2015, specializat în vizualizare arhitecturală și design interior implementabil. Firma ajută dezvoltatorii, agențiile imobiliare și cumpărătorii să își imagineze cum va arăta un spațiu înainte ca acesta să fie amenajat sau renovat. După peste 2.000 de proiecte realizate în România și în străinătate, antreprenoarea își propune să dezvolte colaborările B2B și să facă serviciile de design și amenajare mai accesibile.

De-a lungul timpului, Ana-Maria Rapițeanu a participat la programele BT Stup inclusiv „Avânt în antreprenoriat”, unde a urmat cursuri de vânzări și digital marketing. Aceste experiențe i-au oferit informații practice și oportunități de networking cu alți antreprenori, ajutând-o să își clarifice mai bine direcția de dezvoltare.

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Articol susținut de BT Stup