StartupCafe.ro: Business CheckIn. Au plecat de la propriul apartament închiriat în regim hotelier și au construit o super afacere

După ani de experiență în corporații, în domenii precum comunicare, marketing, vânzări și relații publice, Mihaela Alionte (foto stânga) și Ana Popescu (foto dreapta) au decis să facă pasul către antreprenoriat și să construiască un business al lor. În 2021 au lansat Social Spot, o companie de property management care a pornit de la o experiență personală: administrarea unui apartament în Sinaia. Încercând să gestioneze singure proprietatea, cele două fondatoare au descoperit cât de multe presupune, de fapt, administrarea unei unități în regim hotelier și cât de important este ca acest proces să fie făcut profesionist.

Astăzi, Social Spot are în portofoliu, în total, peste 150 de unități în România și chiar și Spania și oferă servicii complete de administrare, de la gestionarea rezervărilor și comunicarea cu oaspeții, până la optimizarea veniturilor și coordonarea activităților necesare pentru fiecare proprietate.

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Articol susținut de BT Stup