StartupCafe.ro: Business CheckIn. Camelia din Oradea a pornit cu o rochie roșie cusută acasă și a ajuns să cucerească clientele din Europa cu creațiile ei

În plină pandemie, când moda devenea mai comodă ca niciodată, Camelia Hotca (foto) a ales să mizeze pe eleganță. A pornit la drum cu o rochie roșie, cusută și călcată pe canapeaua de acasă, locul care i-a fost, pentru o perioadă, și atelier de creație. Astăzi, orădeanca, în vârstă de 32 de ani, conduce Vlas Couture, unde realizează colecții limitate de rochii de seară și de mireasă, care au ajuns atât în garderoba femeilor din România, cât și a celor din țări precum Italia, Franța sau Belgia.

Drumul său în afacere nu a fost însă lipsit de provocări. Ca orice antreprenor aflat la început, Camelia s-a confruntat cu perioade dificile și cu nevoia de resurse pentru a-și susține creșterea. Soluția a venit printr-o finanțare accesată de la BT Mic, care i-a permis să investească în stocuri de materiale și să își dezvolte atelierul.

