StartupCafe.ro: Business CheckIn. Case interbelice și magazine în mall-uri. Cum a construit acest antreprenor român o afacere de design interior

Adrian Ciorgovean (foto) a pus bazele propriului studio de amenajări interioare, A. De I. Design, în urmă cu 10 ani. Astăzi, antreprenorul lucrează în special pe proiecte de retail, având peste 70 de magazine realizate în centre comerciale din România, dar dezvoltă și proiecte rezidențiale și în HoReCa. Ciorgovean spune că arhitectura de interior înseamnă mai mult decât estetică, fiind un proces care combină funcționalitatea, ergonomia și optimizarea spațiului.

Adrian Ciorgovean spune,pentru StartupCafe.ro, că pe lângă experiența acumulată în arhitectură, la dezvoltarea businessului său a contribuit și dorința de a învăța constant mai multe despre antreprenoriat. Astfel, a participat la programele BT Stup, inclusiv la cursul intensiv „Avânt în antreprenoriat”, unde a aprofundat teme precum gestionarea financiară a unei afaceri, importanța cashflow-ului, dezvoltarea relațiilor cu partenerii și comunicarea mai eficientă a valorii pe care o aduce compania.

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Articol susținut de BT Stup