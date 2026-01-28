StartupCafe.ro: Business CheckIn. De la HR-istă, la antreprenoare. Cristina tocmai și-a deschis propriul studio de pilates în Popești-Leordeni 

Cristina Drăghici (foto) a intrat în antreprenoriat după un parcurs profesional construit în mediul corporate, în special în zona de resurse umane. Absolventă de Informatică Managerială și cu studii complementare în domeniul medical, ea a lucrat timp de mai mulți ani în companii din IT, sănătate și media, coordonând echipe și procese de HR. Deschiderea Move Studio, un studio de pilates reformer în Popești-Leordeni, în apropierea locuinței sale, a venit ca răspuns la o nevoie personală legată de echilibru, sănătate și timp de calitate, dar și ca o oportunitate identificată într-o zonă insuficient acoperită de astfel de servicii.

Pentru a-și deschide firma, antreprenoarea a apelat la BT Stup, unde a primit consultanță privind tipul de firmă, aspectele contabile și pașii necesari înregistrării. De asemenea, a participat la o parte dintre evenimentele ținute la sediul Stup de pe Calea Șerban Vodă nr. 206-218, București, despre care spune că i-au oferit mai multă claritate în business.

Citește continuarea articolului pe startupcafe.ro

Articol susținut de BT Stup