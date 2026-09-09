StartupCafe.ro: Business CheckIn. De la plantație de lavandă la rafturile marilor magazine. După 12 ani în Franța, Cristian s-a întors acasă, la Iași, și a început o super afacere

După 12 ani petrecuți în Franța, Cristian Ioniță (foto) s-a întors acasă, la Iași, și a început să construiască o afacere în domeniul producției de siropuri și sucuri naturale. Totul a pornit de la o plantație de lavandă pe terenurile bunicilor, cultivată mai mult din curiozitate și cu gândul la un venit în plus. Apoi a apărut primul sirop, inspirat de perioada petrecută în Franța. Astăzi, Thégo înseamnă 9 sortimente de siropuri și 6 de sucuri naturale, care se găsesc atât în HoReCa, cât și în retail. După ani de investiții, încercări și multă muncă, producătorul ieșean se gândește deja la următorul pas: înființarea unui nou punct de vânzare propriu.

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Articol susținut de BT Stup