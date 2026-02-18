StartupCafe.ro: Business CheckIn. Două surori din Focșani și-au deschis afacere cu produse pentru iubitorii de pisici și au planuri de extindere

Iuliana Grosu (foto stânga), o antreprenoare originară din Focșani a transformat pasiunea pentru pisici într-un business online dedicat iubitorilor de feline. Fondat în 2018, magazinul cupisici.ro comercializează articole vestimentare din bumbac organic, accesorii și produse personalizate cu imaginea animalelor de companie, mizând pe sustenabilitate și colaborări cu furnizori locali. Alături de sora sa (foto dreapta), co-fondatoare a brandului, Iuliana lansează constant colecții tematice și pregătește extinderea în Uniunea Europeană.

În dezvoltarea afacerii, cele două antreprenoare au a apelat și la serviciile oferite de BT Stup, hub-ul dedicat antreprenorilor deschis de Banca Transilvania. De aproximativ trei ani, Iuliana și Mirela Grosu participă constant la cursuri și workshopuri, în special pe teme de marketing, automatizări cu AI și finanțe.

Articol susținut de BT Stup