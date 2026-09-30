StartupCafe.ro: Business CheckIn. Felicia a lăsat jobul de inspector în Ministerul Finanțelor pentru antreprenoriat în turism la Olănești

A lăsat în urmă o carieră de 15 ani în Ministerul Finanțelor pentru a se dedica unei pasiuni mai vechi: turismul. În 2014, Felicia Cîrciu (foto) a cumpărat o vilă în Băile Olănești și, de atunci, a construit în jurul ei o afacere. Astăzi, Vila Mont Blanc este locul în care Felicia își continuă povestea de antreprenor, după ani în care a administrat afacerea de la distanță, a investit constant în renovări și a câștigat încrederea turiștilor care i-au trecut pragul.

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Articol susținut de BT Stup