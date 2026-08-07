StartupCafe.ro: Business CheckIn. Gustul copilăriei la borcan. Cum au transformat o tânără din Iași și mama ei vechile obiceiuri într-o afacere

Iosefina Chiriac (foto) este din Iași, are 26 de ani și dezvoltă, alături de mama sa, o afacere inspirată de gusturile copilăriei și de dorința de a păstra vii rețetele de familie. Absolventă a Facultății de Medicină Veterinară din Iași și tânăr antreprenor, Iosefina a lansat oficial în 2021 Vechile Obiceiuri, un brand local de conserve din legume și fructe care păstrează principiile producției artizanale: rețete proprii, serii mici și produse realizate „exact cum se face acasă”.

Pe măsură ce o afacere care implică producție se dezvoltă, apar și noi nevoi. Pentru Vechile Obiceiuri, unul dintre pașii importanți a fost extinderea spațiului de prelucrare, iar pentru acest lucru Iosefina a apelat la o finanțare BT Mic.

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Articol susținut de BT Stup