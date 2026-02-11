StartupCafe.ro: Business CheckIn. Ideea de afacere prin care un antreprenor român aduce atmosfera de bar direct la sediile firmelor

Bogdan Chirilă (foto) este co-fondatorul Cocktailăria, un business bucureștean specializat în servicii de bar mobil și livrare de băuturi dedicate în principal segmentului business-to-business (B2B). Cu o pasiune pentru ospitalitate cultivată încă din copilărie și rafinată prin ani de lucru în unele dintre cele mai cunoscute locații din Capitală, el a transformat creativitatea din spatele barului într-un concept scalabil: de la evenimente corporate personalizate și abonamente de băuturi pentru companii, până la producția de cocktailuri îmbuteliate. Lansată în contextul dificil al pandemiei, afacerea a evoluat dintr-o inițiativă de adaptare la noile realități ale pieței într-un serviciu complex, cu planuri de extindere în producție și comerț.

În etapa de consolidare și dezvoltare a afacerii, Bogdan Chirilă a ajuns la BT Stup, atras inițial de evenimentele și inițiativele dedicate antreprenorilor. Interacțiunea directă cu echipa, sesiunile de consultanță și accesul la parteneri specializați i-au oferit rapid soluțiile de care avea nevoie: de la înființarea unei firme dedicate Cocktailăria, până la identificarea unor opțiuni de finanțare pentru extinderea liniei de producție și dezvoltarea segmentului de cocktailuri îmbuteliate.

