StartupCafe.ro: Business CheckIn. „La început făceam tot”. De la one-man show la o echipă extinsă. Bogdan conduce propria afacere de 10 ani

Bogdan Rogojină (foto) a pornit în 2016 Upspin Media, propria agenție de comunicare și PR, după ce o experiență profesională l-a convins că poate face lucrurile mai bine atât în relația cu clienții, cât și în modul în care este construită și funcționează o echipă. La început, era „one-man show”, se ocupa de toate, de la comunicate și relația cu presa până la facturi și încasări. Astăzi, are o echipă de 14 oameni și spune că una dintre cele mai importante lecții pe care le-a învățat este că un business poate evolua odată cu oamenii din el.

Un capitol important din parcursul său a fost participarea în programele BT Stup, unde, spune Bogdan Rogojină, a găsit lucruri care i-ar fi fost utile încă de la începutul businessului.

Citește continuarea articolului pe startupcafe.ro

Articol susținut de BT Stup