StartupCafe.ro: Business CheckIn. Mădălina a pornit o afacere online cu hrană premium pentru animale de companie. Recent, și-a deschis și magazin într-un mare mall din București

Mădălina Popa a pornit acum cinci ani Petzepedia.com, un marketplace online dedicat produselor premium pentru animale de companie. Ideea afacerii a apărut după ce primul ei cățel, Lucky, i-a schimbat perspectiva asupra nevoilor animalelor. De la lansarea în online, businessul s-a extins și în comerțul offline, prin deschiderea unui magazin într-unul dintre cele mai mari mall-uri din Capitală. Acum, antreprenoarea are în plan dezvoltarea unei rețele de magazine.

Pentru a-și consolida afacerea, Mădălina Popa a apelat la o finanțare prin BT Mic. Creditul obținut a ajutat la aducerea primului transport de produse premium germane pentru animale și a susținut dezvoltarea Petzepedia.

