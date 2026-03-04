StartupCafe.ro: Business CheckIn. „Nu mă văd făcând altceva”. O învățătoare din București a devenit antreprenoare după aproape 30 de ani la catedră

După aproape trei decenii la catedră, dintre care 20 de ani petrecuți și în programe after school, Ionica Bota a simțit că poate face mai mult. Astfel, în 2022, în paralel cu activitatea sa ca învățătoare în sistemul de stat, a decis să își deschidă propriul club educațional, pornind de la experiența acumulată și de la dorința de a crea un spațiu în care copiii să vină cu drag. Inițial dedicat celor între 6 și 10 ani, proiectul s-a extins treptat și către alte vârste. Alături de soțul său, a deschis în Berceni un spațiu educațional care îmbină șahul și învățarea limbii engleze cu dezvoltarea personală.

Pe măsură ce clubul educațional a început să se dezvolte, a apărut și nevoia de a aduce unele îmbunătățiri spațiului. Cu ajutorul a trei finanțări BT Mic, Ionica Bota a putut beneficia de resursele necesare pentru a transforma locul într-un mediu primitor și adaptat activităților educaționale.

