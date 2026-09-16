StartupCafe.ro: Business CheckIn. O parte din Veneția, la Constanța. După 20 de ani petrecuți în Italia, s-a întors în România și a început o afacere împreună cu familia

Andreea Țîmpu a plecat din România când era copil și a petrecut aproape 20 de ani în Italia, apoi s-a mutat în Scoția, fără să se gândească prea mult la o întoarcere în țară. Un proiect de familie avea însă să-i schimbe planurile. Împreună cu fratele și părinții săi, a deschis la Constanța o gelaterie inspirată de Veneția. Acum, afacerea lor, Gondola Delights, intră într-o nouă etapă, cu planuri de extindere a laboratorului și de construire a unei echipe cu mai mulți angajați.

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Articol susținut de BT Stup