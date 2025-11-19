StartupCafe.ro: Business CheckIn. Până la Barou, barista. Un tânăr din Timișoara și-a deschis cafenea lângă facultatea de Drept pe care o urma

Business CheckIn. Până la Barou, barista. Un tânăr din Timișoara și-a deschis cafenea lângă facultatea de Drept pe care o urma | Sursa foto - Sursă: Nino Gabriel Găvruță, fondator Legal Coffee

Înainte de a-și termina studiile, Nino Gabriel Găvruță, un tânăr timișorean de 26 de ani, a făcut primul pas în antreprenoriat. Chiar lângă Facultatea de Drept pe care o urma, el a deschis Legal Coffee, o cafenea de specialitate cu un concept simplu, dar rapid apreciată de studenți și localnici. La deschiderea cafenelei au contribuit semnificativ familia și prietenii, care l-au sprijinit în amenajarea și dezvoltarea spațiului.

Un alt sprijin esențial pentru creșterea afacerii a venit din partea BT Mic, care i-a oferit finanțarea necesară pentru achiziția unor echipamente moderne. Procesul de obținere a finanțării a fost rapid, iar sprijinul echipei BT Mic a contribuit la consolidarea afacerii sale.

Citește continuarea articolului pe startupcafe.ro

Articol susținut de BT Stup