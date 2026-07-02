StartupCafe.ro: Business CheckIn. Ramona construiește de 16 ani, în inima Bucureștiului, o afacere în care confortul e pe primul loc 

Ramona Măstăcan (foto) este antreprenoarea din spatele Vanilla Shoes, un business de încălțăminte pe care l-a construit începând din 2010, odată cu deschiderea primului magazin în Magazinul Victoria din București. Cu o experiență de aproape 16 ani în retail, a pornit de la lucrul în magazine de profil și a transformat această experiență într-un brand axat pe confort și calitate, adresat în special persoanelor care caută încălțăminte adaptată particularităților piciorului.

Din dorința de a dezvolta și a înțelege mai bine afacerea, Ramona a participat la programul „Avânt în antreprenoriat” și la alte cursuri organizate în cadrul BT Stup. Acolo a avut acces la informații din domenii precum marketing, finanțe și vânzări, dar și la consiliere practică, care a ajutat-o să își adapteze mai bine businessul la mediul online și la noile comportamente de consum.

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Articol susținut de BT Stup