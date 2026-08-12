StartupCafe.ro: Business CheckIn. Ștefania a început cu deserturi pentru familie, apoi a găsit rețeta pentru propria afacere

A început să facă deserturi acasă, după nașterea fiicei sale, fără să știe că pasiunea pentru cofetărie avea să se transforme, în timp, într-o afacere. Câțiva ani mai târziu, Ștefania Deaconescu (foto) a preluat Gofreria, o cofetărie din Râmnicu Vâlcea, și a devenit antreprenoare full-time. A urmat o perioadă în care a învățat din mers, a muncit de dimineața până seara și a investit constant în dezvoltarea afacerii. Astăzi, businessul are o echipă de nouă oameni și un concept bazat pe produse realizate integral în laborator și pe schimbarea frecventă a deserturilor.

Pe măsură ce afacerea a crescut, au apărut și noi nevoi de investiții. Laboratorul inițial devenise prea mic, așa că Ștefania a investit într-un nou spațiu de producție, iar apoi a extins zona de vânzare și a refăcut fațada cofetăriei. Pentru a susține aceste investiții, a apelat la finanțare de la BT Mic.

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Articol susținut de BT Stup