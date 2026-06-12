StartupCafe.ro: Business CheckIn. Tori a plecat la studii în SUA apoi a început o afacere în România. „Am simțit că aceasta este chemarea mea”
La 28 de ani, Tori Gov (foto) conduce agenția de marketing „suavé the agency”, construită la intersecția dintre branding, creativitate și strategie. Absolventă a Drexel University din Philadelphia și cu experiență profesională acumulată atât în SUA, cât și în România, ea s-a specializat în dezvoltarea brandurilor din zona de wellness și personal development. Parcursul său, de la proiectele antreprenoriale din liceu până la colaborările cu clienți internaționali, a fost marcat de curiozitate, adaptabilitate și dorința de a-și construi propriul drum în industria creativă.
În procesul de lansare a propriei sale agenții de marketing, antreprenoarea a apelat și la serviciile BT Stup. Prin intermediul Stup, Tori a accesat o serie de soluții utile pentru un antreprenor aflat la început de drum: și-a înființat firma, a deschis un cont de business și a beneficiat de servicii de găzduire web.
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Articol susținut de BT Stup