StartupCafe.ro: Business CheckIn. Un fost inspector ANAF a lansat un sistem AI de contabilitate și consultanță fiscală

Răzvan Ambrozie (foto) a lucrat opt ani în ANAF, în zona de inspecție fiscală, iar ulterior și-a continuat parcursul profesional în mediul privat, în zona corporate. La începutul acestui an a intrat în antreprenoriat și a lansat Ambrozie Tax, un cabinet de consultanță fiscală, precum și FiscalMind, o platformă de fiscalitate bazată pe inteligență artificială. Prin aceste proiecte, își propune să ajute antreprenorii să înțeleagă mai bine componenta fiscală a afacerii lor și să aibă acces la soluții care le simplifică gestionarea obligațiilor fiscale.

Un rol important în dezvoltarea sa antreprenorială l-a avut și experiența din cadrul BT Stup, unde Răzvan a participat la programul „Avânt în antreprenoriat”, destinat celor care vor să înțeleagă mai bine toate componentele unui business.

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Articol susținut de BT Stup