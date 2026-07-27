StartupCafe.ro: Business CheckIn. Violonista Andreea Runceanu din trupa Amadeus are propria ei afacere. „Muzica este pentru toată lumea”

În copilărie, Andreea Runceanu (foto) avea două dorințe: să cânte la vioară și să aibă, într-o zi, propria școală de muzică. Prima s-a împlinit odată cu drumul său de violonistă și cu succesul trupei Amadeus, alături de care a urcat pe scene din peste 40 de țări. A doua a prins contur recent, odată cu decizia de a-și dezvolta latura antreprenorială și de a aduce în România un nou model de educație muzicală. Astfel, în 2024 a deschis Yamaha Music School în București, prima școală de acest tip din România, pornind de la o convingere: muzica nu ar trebui să fie rezervată doar celor considerați talentați, ci poate fi descoperită de oricine își dorește să cânte.

Astăzi, școala are sute de elevi, iar visul Andreei, început în copilărie, s-a transformat într-un business construit pas cu pas. Pentru Andreea Runceanu, drumul antreprenorial a însemnat nu doar crearea unui concept educațional, ci și găsirea resurselor necesare pentru ca acesta să crească.

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Articol susținut de BT Stup