StartupCafe.ro: Business CheckIn. „Wild” pe două roți. O afacere din Transilvania le dă șansa străinilor să se bucure de super peisaje și experiențe

Business CheckIn. „Wild” pe două roți. O afacere din Transilvania le dă șansa străinilor să se bucure de super peisaje și experiențe | Sursa foto - Sursă: Ioan și Denisa Tara, fondatori Wild Ride Tours & Training

Ioan și Denisa Tara (foto) sunt doi antreprenori din Sibiu care au transformat pasiunea pentru motociclete într-un business dedicat experiențelor pe două roți. Împreună au fondat Wild Ride Tours-Training & Rental, un concept care reunește tururi ghidate în România și în străinătate, traininguri de specialitate, închirieri de motociclete premium, service dedicat și evenimente speciale pentru motocicliști. Prin activitatea lor, cei doi contribuie și la promovarea turismului românesc, oferind celor care apelează la ei oportunitatea de a descoperi România prin experiențe autentice pe motocicletă.

Lansată în 2021, afacerea a crescut organic, în principal prin recomandări, și a devenit un ecosistem pentru pasionații de aventură, construit în jurul siguranței și al experiențelor integrate pe motocicletă.

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Articol susținut de BT Stup