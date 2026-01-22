Statele care au guverne, monede proprii și bănci centrale. Dar care nu există

Ați auzit de Regatul Redondei? Dar de Marele Ducat al lui Avram (unde moneda locală – avramul – e egal cu euro)?

Marele Duce de Westarctica. Credit line: Brian Cahn / Zuma Press / Profimedia

Dacă ați văzut filmul „Insula Trandafirilor” știți la ce mă refer. O poveste reală în care Georgio Rosa, un inginer bolognez, își clădește propria insulă în largul coastei italiene. Apoi o ridică la rang de națiune și în final republica lui a fost spulberată de Guvern. În lume există zeci de astfel de micro-națiuni.

Westarctica – Mare Ducat bine pus la punct organizatoric

Westarctica este o micronațiune nerecunoscută din Antarctica, fondată în 2001 de Travis McHenry, care se numește acum Marele Duce Travis. Micronațiunea ocupă un teren din Antarctica de Vest care nu a fost revendicat de niciun alt stat național.

Regina ANASTASIA a Regatului Ruritaniei, Foto: Brian Cahn / Zuma Press / Profimedia Images

Are premier, ministru de Externe, de Cultură, al Comunicațiilor….tot tacâmul. Nu mai vorbesc de pagina de Internet, foarte bine făcută.

Marele Ducat al lui Avram. De 33 de ani

A fost înființat la începutul anilor 1980 de tasmanianul John Charlton Rudge, autointitulat „Marele Duce de Avram”. El conduce și Royal Bank of Avram, care avea sedii în spațiile comerciale deținute de Rudge în George Town.

„Banca” emite propriile bancnote și monede, iar vizitatorii sunt obligați să schimbe monedele lor naționale cu „avrami”.

Pentru că nu deținea vreo licență bancară Avram Bank a atras atenția guvernului australian, care a confiscat toți banii lui Rudge și a inițiat proceduri împotriva lui în justiție. După un proces care a costat guvernul federal în jur de 22 milioane USD, instanțele au decis că Rudge nu se angajase în nicio activitate ilegală și au ordonat returnarea tuturor bunurilor confiscate.

Lui Rudge i s-a permis să-și reia practicile bancare. El a emis mai multe seturi de monede și bancnote în numele Băncii Regale din Avram încă din anii 1980.

Liberland. Republica liberă a Liberlandului

În Croația avem Liberland. A fost proclamată la 13 aprilie 2015 de politicianul și activistul libertarian de dreapta ceh Vít Jedlička.

Vit Jedlicka, Președintele Liberland. . Credit line: Sasha Colic / Zuma Press / Profimedia

Site-ul oficial al Liberland afirmă că națiunea a fost creată în urma disputei graniței Croația-Serbia. Potrivit lui Jedlička, această dispută a făcut ca un teren la vest de Dunăre să nu fie revendicat de nicio parte.

Parcela de teren în cauză are o suprafață de 7 km2 (2,7 mile pătrate), aproximativ aceeași dimensiune ca și Gibraltar.

Jedlička a afirmat că nicio națiune nu a revendicat teritoriul și, prin urmare, el l-ar putea revendica folosind doctrina terra nullius. Granița, a susținut el, a fost definită în conformitate cu pretențiile de frontieră croate și sârbe și nu a interferat cu suveranitatea niciunui alt stat. Jedlička a trimis în aprilie 2015 o notă diplomatică oficială atât Croației, cât și Serbiei, și mai târziu tuturor celorlalte state, cu o cerere oficială de recunoaștere internațională.

La 18 decembrie 2015, Jedlička a prezentat primul guvern provizoriu al Liberlandului și miniștrii săi de finanțe, afaceri externe, interne și justiție, precum și doi vicepreședinți.

Regatul Valah. Dar nu valahii la care ne-am fi așteptat…

Nu, nu e în România, ci în Cehia. A fost fondat în 1997 de fotograful Tomáš Harabiš. De la înființare, se presupune că 80.000 de cetățeni cehi au dobândit „pașapoarte valahe”.

După proclamarea oficială a regatului actorul Bolek Polívka a fost înscăunat ca Rege Boleslav I cel Grațios, încoronarea sa având loc la o ceremonie fastuoasă în 2000.

„Guvernul” condus de Tomáš Harabiš a înființat instituții de stat și a eliberat pașapoarte.

Tomáš Harabiš (stanga) . Credit line: Galgonek Vladislav / ČTK / Profimedia

A fost lansată o nouă monedă, Jurovalsar, care a fost legată de euro la o rată de 1:1, ceea ce l-ar fi făcut invidios și pe Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României. Încercările de a stabili legături oficiale cu alte țări s-au dovedit dezamăgitoare, iar Regatul nu se bucură de o recunoaștere diplomatică formală.

În 2001, „guvernul” l-a detronat pe regele Boleslav printr-o lovitură de stat, acuzându-l pe monarhul căzut că se comporta neconstituțional, cerând 1.000.000 de coroane cehe pentru serviciile sale.

Guvernului lui Tomáš Harabiš l-a pus în 2001 pe tron pe Vladimír Zháněl ca fiind regele Vladimír al II-lea.

Principatul Aigues-Mortes, o parodie la adresa Monaco-lui

Principatul Aigues-Mortes (în franceză: Principauté d’Aigues-Mortes) este o micronațiune din zona orașului Aigues-Mortes (Franța). Nu este recunoscut de nicio țară sau guvern.

Principatul Aigues-Mortes a fost fondat în 2010 ca o parodie la Principatului Monaco. Are monedă proprie- flamantul.

Regatul Redondei. Totul a pornit de la guano…

Insula se află situată între insulele Nevis și Montserrat, în Indiile de Vest. Legal, aparține de Antigua și Barbados. Insula are puțin peste 1,6 km lungime și 0,54 km. Este foarte dificil de locuit, întrucât nu există nicio altă sursă de apă dulce decât ploaia, iar cea mai mare parte a insulei este extrem de abruptă și stâncoasă.

În ciuda acestor dificultăți, din 1865 până în 1912 Redonda a fost centrul unui comerț profitabil cu guano și multe mii de tone de fosfați au fost expediate din Redonda în Marea Britanie. Ruinele asociate minelor pot fi încă văzute pe insulă.

În prezent, Regatul e condusă de Mihai cel Cărunt, deși mai multe persoane pretind că ar fi adevărații conducători ai Redondei.

