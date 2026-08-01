Statele cu cea mai mare datorie publică. Unde este România

Statele Unite vor avea în 2026 o datorie publică estimată la 40.700 de miliarde de dolari, cea mai mare din lume. Japonia are deja cea mai ridicată datorie publică raportată la dimensiunea economiei, de 204% din PIB.

Mai multe economii europene se află printre cele mai îndatorate din lume ca pondere în PIB, deși au datorii totale mult mai mici decât Statele Unite sau China, conform datelor analizate de Profit.ro. Țările cu cele mai mari datorii publice în valoare absolută nu sunt neapărat și cele cu cea mai grea povară a datoriei…